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Samsun'da 49 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 49 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Samsun'da polis tarafından 49 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 49 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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