Samsun'da 22 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Can Kavas (22) evindeki yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay polise haber verildi. Sağlık ekipleri Fuat Can Kavas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kavas'ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN