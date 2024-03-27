Samsun'da 16 yaşındaki kız çocuğu intihardan kurtarıldı

Samsun'da ırmak üzerindeki köprü korkuluklarında intihara teşebbüs eden 16 yaşındaki kız çocuğunu Yunus polisleri ikna etti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Mert Irmağı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 16 yaşındaki S.Y. adlı kız çocuğu köprü korkuluklarında intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus polisleri S.Y.'yi ikna ederek intihar eyleminden vaz geçirdi. S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SAMSUN