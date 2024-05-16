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Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: Hap ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir bağ evine düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap, dedektör, tarihi ok ucu ve tarihi eser niteliği taşıyan sikkeler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir bağ evine düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap, dedektör, tarihi ok ucu ve tarihi eser niteliği taşıyan sikkeler ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile kaçakçılığın önlenmesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sart Mahallesi'nde D.S.'nin (37) kullanmış olduğu bağ evinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet büyük tip dedektör, 1 adet avuç içi dedektör, 1 adet metal arama aparatı, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tarihi sikke, 2 adet üzerinde yazı ibareleri bulunan küçük metal levha, 2 adet tarihi ok ucu, 1 adet tarihi obje, 1 adet av tüfeği ve 1 adet pala ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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