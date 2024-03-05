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Sakarya'da Terör ve Suç Operasyonları: 53 Gözaltı

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Sakarya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi terör örgütlerine yönelik 53 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında ise 918 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da polis ekiplerince bir ayda DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şubat ayı içinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında ise 918 şüpheli yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, şubat ayı içinde gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık, terör ve asayiş operasyonlarının detaylarını açıkladı. Kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde gerçekleşen operasyonlarda 672 kişi yakalandı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 44 kilo 83 gram sentetik uyuşturucu, 14 kilo 512 gram esrar, 2 kilo 830 gram skunk, 2 kilo 543 gram metamfetamin, 187 uyuşturucu hap, 70 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 7 hint keneviri bitkisi, 2 gram kokain, 8 hassas terazi, 95 ruhsatsız tabanca, 54 ruhsatsız tüfek, 18 kurusıkı tabanca, 14 kesici alet, 566 değişik çap ve markalarda fişek, 3 milyon 988 bin 200 dolu makaron, 19 bin 929 kaçak emtia ile çalıntı olduğu tespit edilen toplam 12 motosiklet ve otomobil ele geçirildi. DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 53 şüpheli yakalanırken, 9 şahsa ise fuhuştan işlem yapıldı, 2 işyeri mühürlendi. Polis ekiplerince şubat ayı içinde en az 5 yıl en çok 15 yıl ve üzeri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 246 şüpheli de yakalandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya PKK Güvenlik Uyuşturucu Terör Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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