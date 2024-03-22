Sakarya'da 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki E.M.T., 5. kattaki evlerinin penceresinden sarktığı sırada düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun, tedavisinin ortopedi servisinde devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA