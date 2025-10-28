Haberler

Sahte TOKİ Başvurusunda 35 Bin Lira Dolandırıldık


Samsun'da bir genç kız, sahte TOKİ başvuru sitesi üzerinden kimlik bilgileriyle 35 bin lira dolandırıldı. Olayın ardından savcılığa başvuruda bulundu.

Samsun'da yaşayan genç bir kız, internette karşısına çıkan sahte TOKİ başvuru sayfası üzerinden yaptığı işlem sonrası 35 bin lira parasını kaptırdığını belirterek savcılığa şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde ikamet eden ve asgari ücret ile çalışan 29 yaşındaki R.S., 27 Ekim günü internetten "TOKİ ev başvurusu" araması yaptı. Karşısına çıkan bir web sitesindeki yönlendirmelere uyan genç kız, sahte e-devlet sitesi ve sahte TOKİ sitesine TC kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptı. Daha sonra belirtilen IBAN numaralarına farklı tutarlarda TOKİ başvurusu için iki kez para gönderdi.

R.S., ilk olarak 19 bin 200 TL, ardından 15 bin 800 TL olmak üzere toplamda 35 bin TL meblağı "Mehmet Karabulut" adına kayıtlı hesaba yatırdı. Bir süre sonra sistemin sahte olduğunu fark eden genç kız, dolandırıldığını anlayınca bugün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
