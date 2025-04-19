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Sahte Togg Çekilişi Tuzağı: 766 Bin Lira Dolandırıldı

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Isparta'da sosyal medyada karşılaştığı sahte Togg çekilişi reklamına tıklayan bir vatandaş, banka hesabından 766 bin 500 TL'sinin dolandırıcılar tarafından aktarılması üzerine şikayetçi oldu. Operasyon sonucunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Togg umuduyla site linkine tıkladı, banka hesabı boşaltıldı

Isparta'da Togg çekilişi tuzağına düşen vatandaş 766 bin lira dolandırıldı

Yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

ISPARTA - Isparta'da sosyal medyada karşılaştığı sahte Togg çekilişi reklamına kanan vatandaşın banka hesabı boşaltıldı. Isparta merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Isparta'da yaşayan bir vatandaş, sosyal medya platformunda karşılaştığı sahte Togg çekilişi reklamına tıkladıktan sonra yönlendirildiği internet sitesinde bankacılık bilgilerini paylaştı. Bilgileri ele geçiren dolandırıcılar, vatandaşın hesabından tam 766 bin 500 TL'yi başka hesaplara aktardı. Olayın ardından mağdur vatandaş, emniyete giderek şikayetçi oldu. Vatandaşın başvurusu üzerine harekete geçen Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. 14 Nisan tarihinde Isparta merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Malatya, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda toplam 6 şüpheli Isparta'da gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, 18 Nisan günü adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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