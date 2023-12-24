Rize'de fırtına sonucu çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde fırtınadan ötürü uçan çatı, otoparkta bulunan araçların üstüne düştü. Çatının düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün Karadeniz bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı verildi. Uyarının ardından Rize'de dün gece saatlerinde fırtına etkisini gösterdi. Rize merkez ve ilçelerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir binadan kopan çatı otelin önündeki otoparkta bulunan araçların üzerine düştü. Çatının düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - RİZE