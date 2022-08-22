Rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi 3. Sayfa Haberleri Rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Mecidiyeköy'de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını taksi sürücüleri aracına almadı. Rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi İSTANBUL - Mecidiyeköy'de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını taksi sürücüleri aracına almadı. Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay dün öğle saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kadın rahatsızlanıp yürümekte güçlük çekince koluna girdiği 2 vatandaş ile taksi aramaya başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda taksi sürücülerinin hasta kadını araçlarına almadıkları görüldü. Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı Mecidiyeköy 3. Sayfa Haberler

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