Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından halkın yoğun olduğu bölgelerde yapılan uygulamada yabancı uyruklu bir kişinin üzerinden sahte 400 dolar ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından halkın yoğun olduğu bölgelerde yapılan uygulamada yabancı uyruklu bir kişinin üzerinden sahte 400 dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, havaların ısınması ve yaklaşan bayram tedbirleri çerçevesinde özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, Kazancılar Çarşısı, Bankalar Caddesi, Yeraltı Çarşısı, meydan otobüs ve tramvay durakları ile Talas Osmanlı Sokağı'nda uygulama yaptı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranması olan 2 kişi yakalanırken, yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde yapılan aramada ise sahte 400 dolar ele geçirildi.

Uygulamanın süreceği belirtildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title