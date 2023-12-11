PKK'nın kaçırdığı çocuklar için ailelerin mücadelesi sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat mücadelesi aralıksız devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önündeki evlat nöbetini bin 601 gündür sürdürüyor.

Oğlu Bayram'ın 5 yıl önce HDP'liler tarafından kaçırıldığını iddia eden baba Şadin Elhaman, evladına dönmesi için çağrıda bulundu. Oğluna dönmesi için çağrıda bulunan Elhaman, "2019 yılından beridir çocuğumdan haber alamıyorum. 5 yıldır buradayız ama çocuklarımızdan hiçbir haber yok. Artık bu çocuklarımızdan bir haber gelsin. Nereye kadar biz burada bekleyeceğiz. Oğlum neredeysen artık gel dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlumu gönderen kişi şuanda cezaevinde. Sabah evden çıktı işe gitti oradan kaçmış gitmiş. O günden beridir haber yok" dedi. - DİYARBAKIR