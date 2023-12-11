Üye Girişi
Haberler

PKK'nın kaçırdığı çocuklar için ailelerin mücadelesi sürüyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığını iddia eden aileler, Diyarbakır'da oturma eylemi yaparak evlatlarının geri dönmesini bekliyor. Aileler, bin 601 gündür HDP il binası önünde nöbet tutuyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat mücadelesi aralıksız devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önündeki evlat nöbetini bin 601 gündür sürdürüyor.

Oğlu Bayram'ın 5 yıl önce HDP'liler tarafından kaçırıldığını iddia eden baba Şadin Elhaman, evladına dönmesi için çağrıda bulundu. Oğluna dönmesi için çağrıda bulunan Elhaman, "2019 yılından beridir çocuğumdan haber alamıyorum. 5 yıldır buradayız ama çocuklarımızdan hiçbir haber yok. Artık bu çocuklarımızdan bir haber gelsin. Nereye kadar biz burada bekleyeceğiz. Oğlum neredeysen artık gel dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlumu gönderen kişi şuanda cezaevinde. Sabah evden çıktı işe gitti oradan kaçmış gitmiş. O günden beridir haber yok" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Diyarbakır Terör 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 11 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Çeyrek altın rekor fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ARALIK! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title