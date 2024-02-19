Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Olan Askerin Yaralı Arkadaşı Şırnak'ta Tedavi Altına Alındı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 1 askerin şehit olduğu hain saldırıda Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Berkan Kalaycı yaralandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaralı askerin ilk müdahale sonrasında Şırnak'ta tedavi altına alındığını kaydetti. Başkan Kumartaşlı, "Yaralı askerimizin bilinci açık olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı askerimize acil şifalar dilerken, aynı saldırıda şehit olan askerimize ise rahmet diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR