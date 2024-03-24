Üye Girişi
Haberler

Park halindeki otomobile elektrikli bisikletle çarpan çocuk ağır yaralandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Park halindeki otomobile elektrikli bisikletle çarpan çocuk ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan inmekte olan elektrikli bisikletin, otoparkta park halindeki otomobile çarpması sonucunda meydana gelen kazada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza; Türkbeleni'nden Hastane Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 14 yaşındaki Hasan Berit Baltacı'nın kullandığı elektrikli bisiklet aşını hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayarak park halindeki otomobile çarptı.

Kazada, park halindeki otomobilin ön camına başını çarparak camın kırılmasına neden olan 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı. Yüzünden ve başından yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çok tehlikeli

Kazanın meydana geldiği otoparkın yanında bulunan Dağ Plazadaki vatandaşlar, Türkbeleninden inen rampanın çok tehlikeli olduğunu, bundan dolayı sık sık kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden önlem almalarını istediler. Vatandaşlar, otoparkın otomatik kapısının da kazalarda zarar görmesi nedeniyle artık işlevini kaybettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Fırat Can kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Erdem Çelebi kimdir? DEM Parti Kayseri Sarız Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Sarız adayı Erdem Çelebi kimdir? DEM Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Melikgazi adayı Hasan Ekici kimdir? DEM Parti Kayseri Kocasinan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Kocasinan adayı Yakup Kaya kimdir? DEM Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mersin Akdeniz adayı Hoşyar Sarıyıldız kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sedat Uçar kimdir? İYİ Parti Bingöl Yedisu Belediye Başkan adayı Sedat Uçar kimdir? Muhammet Aydın kimdir? İYİ Parti Bingöl Yayladere Belediye Başkan adayı Muhammet Aydın kimdir? Ömer Faruk İnan kimdir? İYİ Parti Bingöl Solhan Belediye Başkan adayı Ömer Faruk İnan kimdir? Ömer Kızılboğa kimdir? İYİ Parti Bingöl Kiğı Belediye Başkan adayı Ömer Kızılboğa kimdir? Cihan Kolasayın kimdir? İYİ Parti Bingöl Karlıova Belediye Başkan adayı Cihan Kolasayın kimdir? Feyaz Altun kimdir? İYİ Parti Bingöl Genç Belediye Başkan adayı Feyaz Altun kimdir? Okan Kolasayın kimdir? İYİ Parti Bingöl Adaklı Belediye Başkan adayı Okan Kolasayın kimdir? Ömer Şengül kimdir? İYİ Parti BİLECİK Yenipazar Belediye Başkan adayı Ömer Şengül kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title