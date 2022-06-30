Otoyol bağlantı yolu kaçak hafriyat nedeniyle kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otoyol bağlantı yolu kaçak hafriyat nedeniyle kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Otoyol bağlantı yolu kaçak hafriyat nedeniyle kapandı Kaçak hafriyat böyle görüntülendi Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı noktası olan Yassıören Mahallesi'nde bir yolun kaçak hafriyat dökümü nedeni ile kapanmak üzere olması sürücüleri isyan ettirdi.

Otoyol bağlantı yolu kaçak hafriyat nedeniyle kapandı

Kaçak hafriyat böyle görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı noktası olan Yassıören Mahallesi'nde bir yolun kaçak hafriyat dökümü nedeni ile kapanmak üzere olması sürücüleri isyan ettirdi.

Arnavutköy Yassırören Mahallesi'nde Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı noktası olan yollar kaçak hafriyat dökümü yapan kişilerin meskeni haline geldi. Gece saatlerinde mahalleye gelerek hafriyatları dökerek kaçan kamyon şoförleri, mahalleyi canından bezdirdi. Yollara dökülen kaçak hafriyatlar ise, mahalleye giren bazı bağlantı yollarını kapanma durumuna getirdi.

Yolu sürekli kullandığını belirten bir motosiklet sürücüsü Mikail Sarf, "Buradan geçerken görüyorum ihbar ediyorum. Burada yola boşaltıyorlar ve kaçıyorlar ben gece geçerken düşüyordum az kalsın. Jandarmayı arıyorum ama onlar gelene kadar kaçıyorlar hemen döküp kaçıyorlar buna bir çözüm bulunması lazım ve hemen hemen her gün dökülüyor ve özellikle gece saatlerini tercih ediyorlar" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title