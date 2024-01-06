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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

NİĞDE - Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Niğde - Çamardı Yolu Yeşilova mevkiinde meydana geldi. Hasan D. yönetimindeki 51 AAH 682 plakalı otomobil ile Ramazan T. idaresindeki 51 HV 568 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ramazan T. ve Ganimet T. hayatını kaybederken, Aynur Ş. (53), Hasan D. ve Osman A. ise yaralandı. Yarılılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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