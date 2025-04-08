Otizmli çocuğa spor salonunda şiddet iddiasına soruşturma

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde özel bir spor salonunda Rusya uyruklu otizmli çocuğa spor eğitmeni tarafından şiddet uygulandığına ilişkin görüntüler üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir spor salonunda Aralık 2024'te yaşandığı belirtilen olayda, Rusya uyruklu otizmli çocuk, iddiaya göre spor eğitmeni A.M. tarafından yüksek sesle azarlanıp, tokatlandı. Olaya ait görüntüler birkaç gün önce sosyal medyada yayılınca, tepki çekti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Şiddet gördüğü öne sürülen çocuğun velisinin şikayetinden vazgeçtiği, ancak olay kamuya açık nitelik taşıdığı için savcılığın süreci kamu davası kapsamında takip edeceği kaydedildi. Görüntülerden sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği salonun spor faaliyetleri için ruhsatlı olduğu belirlendi. Alanya Kaymakamlığı'nın da salonla ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi.

Görüntüde ise spor eğitmeninin otizmli çocuğa tokat attığı ve elindeki sopayla vurduğu anlar yer aldı.