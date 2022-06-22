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Son dakika haberleri... Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı Osmaniye merkezli, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu

Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı

OSMANİYE - Osmaniye merkezli, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli Kadirli ve Düziçi ilçeleri ile Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle, daha önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 70 polisin katıldığı operasyonda ekipler belirlenen noktaları didik didik aradı.

Operasyon genelinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 11 şüpheli şahsın da aranmasının devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - 3. Sayfa

Osmaniye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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