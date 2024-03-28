Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 12 Kişi Tutuklandı
Osmaniye'de polisin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 kişi tutuklandı.
Osmaniye'de uyuşturucu madde üretimine ve satışına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, ekiplerince 18-24 Mart tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1025 gram bonzai, 350,87 gram fubinica, 200,19 gram kubar esrar, 96,76 gram metamfetamin, 24 sentetik ecza, 9 ecstasy, 8,41 gram eroin, 1,03 gram skunk, 0,61 gram kokain, 534,31 gram bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda tutuklanan 12 kişi cezaevine gönderildi. - OSMANİYE