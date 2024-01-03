Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de çalınan otomobil sahibine teslim edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Osmaniye'de 2 yıl önce çalınan otomobil, jandarma ekiplerince bir depoda ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de 2 yıl önce çalınan otomobil, jandarma ekiplerince bir depoda ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından, Osmaniye'de 2 yıl önce meydana gelen otomobil hırsızlığıyla ilgili yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar sonucunda, çalınan otomobil Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde saklandığı depoda bulunarak sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Toprakkale Jandarma Osmaniye Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title