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Orman Personeli Heyelandan Son Anda Kurtuldu

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde orman personeli heyelandan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde orman personeli heyelandan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, incelemelerde bulunmak üzere yol çökmesinin meydana geldiği Deredibi köyündeki ormanlık alana gitti. Orman Mühendisi Furkan Yiğit, bölgede heyelan olabileceğini fark edip ekipleri bölgeden uzaklaştırdı. Yiğit'in uyarısının ardından heyelan meydana geldi. O anlar ise bir orman personelinin kamerasına yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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