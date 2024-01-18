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Ordu merkezli 5 ilde tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

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Ordu merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ordu merkezli 5 ilde tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

ORDU - Ordu merkezli 5 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edilirken, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik, tehdit, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçlarına yönelik yürütülen operasyonda Ordu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, C.K. ve D.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 80 adet 9 milimetre fişek, 22 adet tüfek kartuşu, borçlu şahıslara ait 4 senet ile 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden C.K., Ş.B., A.K., K.A. ve C.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilirken, F.Ü., G.A. ve D.A. ise serbest bırakıldı.

Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Ordu Samsun İzmir Adliye İstanbul Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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