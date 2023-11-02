Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Fatsa İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi. 1 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1 şüpheli yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal ve ticareti ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Fatsa İlçesinde düzenlenen bir operasyonda 10 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza ve 15 bin 460 TL suça konu nakit para ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 1 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ORDU