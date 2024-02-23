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Oltu'da Kaçak Sigara ve Uyuşturucu Operasyonu

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Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli araçta kaçak sigara ve malzeme yakaladı. Operasyonun devamında şüphelilerden birisinin ev ve işyerinde uyuşturucu bulundu.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüpheli araçta kaçak sigara ve malzeme yakaladı. Operasyonun devamında şüphelilerden birisinin ev ve işyerinde uyuşturucu bulundu.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Narman yolu üzerinde yaptıkları asayiş uygulamasında durumundan şüphelenerek durdurulan 25 NB 374 plaka sayılı beyaz transit marka araçta M.A, S.Ö ve Y.Y isimli şahısların olduğunu tespit etti. Şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada bandrolü ve faturası bulunmayan 4 koli şeklinde içi tütün dolu 74 bin adet makaron, 1 koli halinde on bin adet boş makaron, 31 bin 500 adet yaprak sigara sarma kağıdı, 5 paket halinde tütün koymak için kullanılan 5 bin adet kilitli poşet, 51 paket kilitli poşet içerisinde 2 bin 550 adet beyaz pamuk filtre, 24 adet filtreli sigara sarma makinesi olduğu tespit edildi.

Polis malzemelerin kendisine ait olduğunu beyan eden M.A isimli şahsın evinde ve iş yerinde mahkeme kararına istinaden yapılan aramada ise daralı ağırlığı 2 gr olan esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet Lyrika 150 mg açılmamış reçetesiz hap, 2076 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 7 bin 505 gram kıyılmış tütün ele geçirilmiştir.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili olarak adli tahkikat devam ettiğini açıkladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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