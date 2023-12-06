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Öldürdüğü arkadaşının 3 yıl boyunca emekli maaşını çeken katili, ATM'nin güvenlik kamerası kayıtları ele verdi

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Akkan'ın arkadaşı tarafından öldürülüp gömüldüğü ve katilin üç yıl boyunca Akkan'ın emekli maaşını çektiği ortaya çıktı. Polis, ATM kamerası kayıtlarından katili tespit ederek yakaladı.

Öldürdüğü arkadaşının 3 yıl boyunca emekli maaşını çeken katili, Atm'nin güvenlik kamerası kayıtları ele verdi

Arkadaşını öldürdü, gömdü, üç yıl maaşını çekti

Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Yüzsüz katil, ATM kamerasını hesaba katmayınca yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde 4 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Akkan'ın arkadaş kurbanı olduğu ortaya çıktı. Aydın Buharkent'teki evinden ayrıldıktan sonra bir daha izine rastlanmayan Mehmet Akkan'ın Denizli'deki en samimi arkadaşı O.Ç. tarafından sopayla başına vurularak öldürdükten sonra gömüldüğü, katil zanlısı O.Ç.'nin hiçbir şey olmamış gibi üç yıl boyunca öldürdüğü şahsın emekli maaşını bankadan çektiği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri kayıp şahsın maaşını çeken yüzsüz katili ATM kamerasından tespit edip yakaladı.

"Özel ekip kuruldu"

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Akkan dosyası için özel ekip kurarak olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

"Kayıp ihbarının ardından maaşının çekildiği tespit edildi"

Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Mehmet Akkan'ın son olarak Denizli'de olduğu bilgisi üzerine ekipler, emekli maaşının çekilip çekilmediğine ilişkin bankadan bilgi istedi. Akkan'ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında düzenli olarak çekildiğinin belirlenmesinin ardından paranın çekildiği ATM'lerdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntüleri aileye izleten ekipler, parayı çekenin Akkan olmadığını belirledi. Yapılan çalışmada parayı çeken şahsın O.Ç. olduğu tespit edildi. Kayıp olan Mehmet Akkan'la bir süre aynı pansiyonda kaldığı öğrenilen O.Ç. ekiplerin çalışması sonucu Denizli'nin Honaz ilçesinde gözaltına alındı.

"Akkan'ı öldürdüğünü itiraf etti"

O.Ç. ifadesinde; arkadaşı E.Ç. ve Mehmet Akkan ile Honaz Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal alanda alkol aldıklarını, önceden husumet beslediği için Akkan'ın kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü, daha sonra E.Ç.'nin de yardımıyla cesedi ormanlık alanda kazdıkları çukura gömdüklerini anlattı.

"Gömüldüğü yerden kafatası bulundu"

O.Ç.'nin Akkan'ın gömüldüğü yeri tarif etmesinin ardından bölgede yapılan kazıda kafatası, insan kemikleri ve Akkan'a ait kıyafetler bulundu. Ekipler olayla ilgisi bulunan E.Ç. ve olayla ilgili bilgileri olduğu iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

"Adliyeye sevk edildiler"

O.Ç. ile birlikte gözaltına alınan 4 şüpheli İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Ç. ve E.Ç. tutuklanırken diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Buharkent Aydın ATM Güvenlik Kamerası Adliye Cinayet Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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