Ödemiş'te silahlı kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir barın önünde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgada kullanılan 2 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirdi. Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir barın önünde çıkan, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'ndeki bir barın önünde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgada kullanılan 2 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirdi.

Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.