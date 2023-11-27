Ödemiş'te silahlı kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir barın önünde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgada kullanılan 2 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirdi. Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir barın önünde çıkan, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.
Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'ndeki bir barın önünde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgada kullanılan 2 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirdi.
Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa