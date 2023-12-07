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Ödemiş'te Ehliyet Sınavında Dolandırıcılık Operasyonu

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, özel düzenek kurulu bir şekilde başkasının yerine ehliyet sınavına giren 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise çeşitli dolandırıcılık ekipmanları ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, özel düzenek kurulu bir şekilde başkasının yerine ehliyet sınavına giren 3 kişi, fark edilmeleri üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ödemiş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ehliyet sınavında 3 kişinin başkasının yerine sınava girdiği görevlilerce tespit edildi. Durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Okula gelen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Mali Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheli şahsın üzerinde düzenekleri tespit etti. Yapılan aramalarda; iki adet gizli kamera, iki adet içinde sim kart bulunan telefon, iki adet kablosuz yönlendirici destek cihazı ele geçirildi.

Joker olarak adlandırılan 3 kişi, gerekli işlemler için gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ödemiş İzmir Güvenlik Suç 3. Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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