Ödemiş'te çıkan silahlı kavgada 8 kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklandı.

Olay, 26 Kasım akşamı saat 21.30 sıralarında, ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada taraflar birbirine ateş açarken meydana gelen olayda 4 kişinin silahla vurularak yaralandığı öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

8 tutuklama

Olayın ardından bölgeyi ablukaya alan Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak toplam 14 şüpheliyi yakaladı. Değişik günlerde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR