Üye Girişi
Haberler

Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 51 ABZ 280 plakalı hafif ticari araç ile Y.C. yönetimindeki 34 NL 0782 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde B.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

2 yaralı ise ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çiftlik Divarlı trafik Niğde Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ünal Aysal kimdir, daha önce GS başkanı oldu mu? Ünal Aysal zengin mi, serveti ne kadar? 2 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Sasa Obradovic Zeljko Obradovic kardeş mi? Sait Toktaş kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait nereli, kaç yaşında, memleketi neresi? Cenaze namazı nerede kılınacak? PSG Şampiyonlar Ligi kazandı mı? PSG Şampiyonlar Ligi kupası var mı? PSG - B.Dortmund kaç kaç, maç bitti mi? PSG – B.Dortmund ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Süheyl Batum kimdir? Süheyl Batum zengin mi, serveti ne kadar? FED faiz kararı ne oldu? FED faiz indirdi mi, artırdı mı 1 Mayıs 2024? Ankara'da yarın okullar tatil mi 2 Mayıs Perşembe? Fenerbahçe Beko Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? EUROLİG Fenerbahçe Beko Monaco Basket maçı CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Giresun Belediye Başkanı hangi partiden? Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kimdir? Al Nassr Al Khaleej maçı ne zaman,sat kaçta? Al Nassr Al Khaleej CANLI izleme linki var mı, Ronaldo oynuyor mu? PSG - B.Dortmund CANLI izleme linki var mı? PSG - B.Dortmund ŞİFRESİZ yayın var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title