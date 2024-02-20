Niğde'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Niğde'de kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde merkeze bağlı Karaatlı Beldesinde sit alanı içerisinde H.Ö. (60) ve R.Ç.'nin (51) kaçak kazı yaptıklarını tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Şahısları suçüstü yakalayan jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kontrolde kazı yapmak için kullanılan 1 adet dedektör,1 adet kürek, 1 adet çapa ve 1 adet kazma ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 2 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - NİĞDE