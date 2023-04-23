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Niğde'de helikopterli trafik denetimi yapıldı

Niğde'de helikopterli trafik denetimi yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Niğde'de Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Niğde'de Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahatin sağlanması amacıyla havadan denetim yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bağlı helikopterle merkez, Bor ilçesi ve Niğde-Ankara Otoyolu'nda yapılan kontrollerde 35 araç denetlendi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı Niğde 3. Sayfa Haberler

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