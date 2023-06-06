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Nevşehir'de UYAP aranması bulunan 5 şahıs tutuklandı

Nevşehir'de UYAP aranması bulunan 5 şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir'de hakkında UYAP aranması bulunan 5 şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de hakkında UYAP aranması bulunan 5 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı. Haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP araması bulunan 9 şahıstan 4'ü serbest bırakılırken 5 şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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