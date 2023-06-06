Nevşehir'de UYAP aranması bulunan 5 şahıs tutuklandı

Nevşehir'de hakkında UYAP aranması bulunan 5 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı. Haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP araması bulunan 9 şahıstan 4'ü serbest bırakılırken 5 şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR