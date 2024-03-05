Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahsa İşlem Yapıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 5 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri T.T. isimli şahsa yönelik yapılan planlı operasyonda 4 adet ara yakalama yapıldı. Yakalanan toplam 5 şahıstan toplam 2.99 gram Metamfetamin maddesi ve 224 adet Smyra isimli Sentetik Ecza ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 4.22 gram Metamfetamin, 2.37 gram Esrar, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. T. T isimli şüpheli şahıs uyuşturucu imalatı suçundan gözaltına alındı. - AYDIN