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Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahsa İşlem Yapıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı. Operasyonda toplamda 2.99 gram Metamfetamin ve 224 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 5 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri T.T. isimli şahsa yönelik yapılan planlı operasyonda 4 adet ara yakalama yapıldı. Yakalanan toplam 5 şahıstan toplam 2.99 gram Metamfetamin maddesi ve 224 adet Smyra isimli Sentetik Ecza ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 4.22 gram Metamfetamin, 2.37 gram Esrar, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. T. T isimli şüpheli şahıs uyuşturucu imalatı suçundan gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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