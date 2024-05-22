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Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde eylem yapıyor

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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının akıbetini öğrenmek ve onların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için mücadele ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Eyleme katılan aileler, kayıp çocuklarının akıbetini öğrenmek ve onların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için mücadele ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan oğlunu isteyen baba Alaattin Koçhan, "Oğlum Ersin beni duyuyorsan çık gel. Artık yeter. Bu işin sonu yok. Devletin karşısında direnme gibi bir şansınız yok. Bizi de üzme. Her zaman bayramda ve bir mutlu günümüzde yanımız boş. Seni yanımızda görmek istiyoruz. Neredeysen oğlum çık gel. Bir baba evladını atamadığı gibi devlet de vatandaşını atmaz, sahip çıkar. Sen yeter ki suçsuz çık gel. Bekliyorum oğlum" dedi.

Anne Şahinaz Özcan da, uzun yıllardır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Eylemime de devam edeceğim. Dağda bir kişi kalana kadar bu eyleme devam edeceğim. Bu acıya dayanamıyorum. Gözüm oğlumun yolunu gözlüyor. Atilla oğlum sesimi duyuyorsan çık gel devlete teslim ol" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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