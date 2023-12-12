Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Göldere Mahallesi'nde traktörüyle ağaç çekme işlemi sırasında dengesi bozulan traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 57 yaşındaki çiftçi Ali Özkan, hayatını kaybetti.

Olay, Milas ilçesi Göldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Özkan (57), dere yatağında kurumuş bir ağacı traktörüne bağlayarak çekmeye çalıştı. Çekme işlemi sırasında ağacın bir yere takılması sonucu traktörün dengesi bozularak devrildi. Talihsiz çiftçi, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Özkan'ın cenazesinin yarın öğlen saatlerinde defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA