Muğla'da tatilciler hem uyarıldı, hem broşür dağıtıldı - Haberler

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Muğla'da tatilciler hem uyarıldı, hem broşür dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'da tatilciler hem uyarıldı, hem broşür dağıtıldı

Ramazan Bayramı tatili tedbirleri çerçevesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Gökova Trafik İstasyon Amirliği ekipleri Marmaris, Datça ve Fethiye'de tatillerini geçirecek sürücülere hem uyarıda bulundu, hem broşür dağıttı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Ramazan Bayramı tatili tedbirleri çerçevesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Gökova Trafik İstasyon Amirliği ekipleri Marmaris, Datça ve Fethiye'de tatillerini geçirecek sürücülere hem uyarıda bulundu, hem broşür dağıttı.

Ramazan Bayramı tatili için Muğla bölgesine diğer illerden araçları ile gelen sürücüler Gökova Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Marmaris-Fethiye yol ayrımında gün boyu uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada tatil için Muğla'ya gelen sürücülere emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, hız limiti ve uykusuz araç kullanmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Yolcu taşıyan otobüs şoförleri vatandaşların can güvenliği açısından uykusuz araç kullanmaması konusunda uyarıda bulunulurken, araç sürücülerine özellikle emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunuldu.

Gökova Trafik İstasyon Amirliği ekipleri araç sürücülerine ve yolculara trafik kurallarını içeren bilgilendirme broşürü dağıtarak tatillerini huzur ve güven içinde geçirmeleri konusunda ikazlarda bulundular. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı, Marmaris, Gökova, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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