Muğla'da sazlık yangını - Haberler

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Muğla'da sazlık yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Muğla'da sazlık yangını

Muğla Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölü'ne çıkış noktasında bulunan sazlık alanda çıkan yangını havadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölü'ne çıkış noktasında bulunan sazlık alanda çıkan yangını havadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölü'ne çıkış noktasındaki sazlık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karadan ulaşımın bulunmadığı sazlık alanda çıkan alevlere havadan 1 helikopter ve 3 uçakla müdahale edilerek söndürme çalışmalarına devam ediliyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Köyceğiz Dalyan Muğla 3. Sayfa Haberler

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