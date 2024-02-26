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Muğla'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Menteşe ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Menteşe ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılıp, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken kredinin sağlanması amacıyla dolandırıcılık' suçlarından 13 yıl, 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 576 yaşındaki E.S. Menteşe İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

E.S. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Menteşe Muğla Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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