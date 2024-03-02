Muğla'da 6 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 6 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Hırsızlık, mala zarar verme, izinsiz ateşli silahları ülkeye sokma ve konut dokunulmazlığı ihlali gibi 6 ayrı suçtan aranan hakkında 19 yıl, 5 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 38 yaşındaki C.D.isimli şahıs Milas'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

C.D. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA