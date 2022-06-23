MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa