MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan 3. Sayfa Haberler

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