Minik Enes, ineğini kurtarmaya çalışırken gölette boğuldu

Ağrı'da ineğini çıkartmak için gölete giren çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Kaşönü köyü yakınlarında arkadaşıyla beraber hayvanlarını otlatmaya çıkan 11 yaşındaki Enes Balkoç, ineğini kar ve yağmur sularından oluşan göletten çıkarmak için gölete girdi. Balkoç'un arkadaşı, arkadaşının suda çırpındığını fark edince durumu yakınlarına bildirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, iş makineleriyle göleti açtıktan sonra minik Enes'in cansız bedenine ulaştı. Cenaze ambulansla Tutak devlet hastanesine kaldırıldı - AĞRI