Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Kilo Esrar ve 649 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kilo 25 gram kubar esrar ile 649 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit eden ekipler, şüpheli şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 25 gram kubar esrar ile 649 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - MERSİN