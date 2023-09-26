Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Kilo Esrar ve 649 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 kilo 25 gram kubar esrar ile 649 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kilo 25 gram kubar esrar ile 649 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit eden ekipler, şüpheli şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 25 gram kubar esrar ile 649 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - MERSİN