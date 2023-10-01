Mersin'de Silahlı Kavga Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Mersin'de yaşanan silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin tartıştığı kişiye ateş ettiği ve yaralanan kişinin kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Mersin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen şüphelinin tartıştığı şahsa tabanca ile ateş ettiği, boynundan vurulan Hasan Erdem'in ise otomobiline binip kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Eylül'de merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'ndeki Bayraktepe Orman Parkı'na otomobiliyle gelen Hasan Erdem, kapıda henüz bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen A.A. (33) ile tartıştı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Aracına binerek kaçmaya çalışan Hasan Erdem, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri, Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay anı kamerada

Öte yandan, silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen A.A.'nın tartıştığı şahsa tabanca ile ateş ettiği, boynundan vurulan Hasan Erdem'in ise otomobiline binip kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

27 Eylül'de meydana gelen olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - MERSİN