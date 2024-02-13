Mersin'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazalar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlk kaza Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi Musa Bengi İlkokulu kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Onur S. (21) idaresindeki 33 KLF 48 plakalı motosiklet seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadının kullandığı 3 tekerlekli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Onur S. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Onur S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkinci kaza ise Mithatpaşa Mahallesi Ali Mistilli İlkokulu önünde meydana geldi. İ.K. idaresindeki kamyonet dönüş aldığı sırada R.U. yönetimdeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü R.U. hafif yaralandı. Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN