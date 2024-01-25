Mersin'de İşçi, 5. Kattaki Fileye Takılarak Hayatta Kaldı

Mersin'de 10 katlı binada çalışırken dengesini kaybedip düşen işçi, 5'inci kattaki güvenlik tedbiri için kurulan fileye takılarak hayatta kaldı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kuzeykent Mahallesi 31112 Sokak'taki 10 katlı bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan işçilerden biri dengesini kaybedip düştü. Düşen işçi, 5'inci katta bulunan güvenlik için bulunan filelere takıldı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, fileye takılı kalan işçiyi aracın merdivenlerini uzatarak kurtardı. Birinci kata indirilen işçi, sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN