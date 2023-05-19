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Menteşe'de kaza: 1 yaralı

Menteşe'de kaza: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Menteşe-Ula karayolu Gülağzı mevkisinde medyada geldi. Gökhan Armutçuk yönetimindeki 48 NK 373 plakalı araç, ana yolda seyir halinde iken sol şeride dönmesi esnasında aynı istikamette seyir halinde olan Nurettin atık yönetimindeki 48 NK 577 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans, Menteşe İlçe Jandarma ve polis ekipleri sevke dildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kazayı hafif atlattığı açıklandı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Menteşe Muğla 3. Sayfa Haberler

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