Melbourne'da sıcak hava balonundan ölümüne düşen maceraperestin son anları ortaya çıktı

Melbourne üzerindeki bir sıcak hava balonundan 450 metre yükseklikten ölümüne düşen bir maceraperestin son anlarını gösteren ürkütücü bir video ortaya çıktı.

Kurban, balonun yükselirken içinde bulunduğu on yolcudan biri tarafından çekilen görüntülerde kahverengi bir kazak giyerken görülüyor. Pazartesi sabahı saat 7 civarında çekilen aşağıdan alınan video, balonun kalkışından kısa bir süre sonra gösteriliyor.

Şahitler, adamın iyi göründüğünü ve balonun havalandığı sırada sürücü ile siyaset hakkında sohbet ettiğini söyledi.

Pilot, adamın havada düşüşünü gören dehşete düşmüş sürücüler ve yerdeki aileler arasında hemen bir mayday çağrısı yaptı.

Adamın cesedi, Melbourne'un kuzeydoğusundaki Preston'daki Albert Caddesi'ndeki bir bahçede kısa bir süre sonra bulundu.

Sıcak hava balonundaki yolcuların yaşananlar karşısında derin bir şekilde travma geçirdikleri ve işletmeci tarafından danışmanlık teklif edildiği belirtti.

Sıcak hava balonu ise Fairfield'daki Yarra Bend Parkı'na emniyetle iniş yaptı.

Ölümünde şüphe olmadığını belirtilen polis, adamın bahçeye düşmeden önce elektrik kablolarına çarptığını, kablolarda meydana gelen kopma nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.