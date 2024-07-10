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Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında

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Kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birisi dikkat çekti. MASAK tarafından yetkilendirilip şüpheliler hakkında hazırlanacak raporla ilgili görevlendirilen bir vergi müfettişinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu ortaya çıktı. Rüşvet aldığı tespit edilen müfettişin, aynı soruşturmada eşi İnanç Güngen ile birlikte gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Neslihan Güngen'le gizli görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi.

Kara para aklama soruşturması çerçevesinde sosyal medya mecralarında "Neslim Güngen" mahlası ile anılan Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında yakalanan şüpheli sayısı 61'e yükseldi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yetkilendirilen, şüpheliler hakkında hazırlanacak raporla ilgili görevlendirilen bir vergi müfettişinin de rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Müfettişin aynı soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Neslihan Güngen'le gizli görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

FENOMEN NESLİHAN GÜNGEN EŞİYLE BİRLİKTE GÖZALTINDA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para soruşturmasına yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, sosyal medya mecralarında "Neslim Güngen" mahlası ile anılan Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu haklarında yakalama kararı bulunan 54 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltındaİnanç Güngen-Neslihan Güngen

GÖZALTI SAYISI 61'E YÜKSELDİ

Savcılık soruşturmasına göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik "Kuyu-8" adı verilen operasyonların devamında firari 7 şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli sayısı 61'e yükseldi.

Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında

MASAK'IN GÖREVLENDİRDİĞİ VERGİ MÜFETTİŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltında bulunan şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yetkilendirilen ve vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişinin de olduğu öğrenildi. Balıkesir'de bir otelde tatil sırasında yakalanan vergi müfettişinin, şüpheliler hakkında hazırlanacak raporla ilgili zanlı Neslim Güngen ile kayıt dışı olacak ve tutanaklara geçmeyecek şekilde görüşmek istemesi hususu tape kayıtlarıyla tespit edildi. Söz konusu vergi müfettişi "rüşvet" suçundan gözaltına alınırken, tüm mal varlığına tedbiren el konuldu.

Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında

GÜNGEN ÇİFTİNİN LÜKS ARAÇLARI SERGİLENDİ

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında el konulan bazı lüks araçlar ise bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sergilenmişti. Söz konusu sergide, lüks araçların yanı sıra güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmadığı anlaşılan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama, sıkılaştırma cihazı ve buhar makinesi gibi birtakım cihaz ile kayıt dışı ilaç ve bakım ürünleri yer almıştı.

Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Neslim Güngen Sosyal Medya Operasyon Güvenlik Suç 3.Sayfa Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Gürcan Yılmaz:

Ülkede neden düzen yok açıklaması bu. Görevlendirilen vergi müfettişi bile tokatlama peşinde

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Yasef Behar:

Rahmetli cumhurbaşkanı Ozal ne demişti. Memurum işini iyi bilir :-)

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