Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CIK 560 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil kayaya çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN