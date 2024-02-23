Mardin'de minibüsler çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, 2 minibüs çarpıştı ve 6 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Kabala Mahallesi'nde 47 H 0021 plakalı minibüs ile plakası belirlenemeyen başka bir minibüs çarpıştı. Kazada 6 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN